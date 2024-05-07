في 9 مناطق بالمملكة.. "إنفاذ" يشرف على 30 مزادًا لبيع 161 عقارًا

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة؛ حيث ستقام 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 54 فرصة عقارية متنوعة، و5 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 24 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله 4 فرص عقارية، و22 فرصة عقارية في 5 مزادات بالمنطقة الشرقية، و20 فرصة عقارية في 3 مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 4 عقارات، ومزاد واحد في منطقة الجوف لعرض 5 عقارات، و3 مزادات بمنطقة حائل لعرض 16 عقارًا، ومزادان بمنطقة عسير لعرض 12 عقارًا.