هيئة فنون العمارة والتصميم تُنظّم الملتقى الافتراضي الإبداعي للمعلمين

يُذكر أن هيئة فنون العمارة والتصميم تُعنى بهذا القطاع بكافة مكوناته الفرعية في المملكة، المتمثلة في العمارة، وعمارة البيئة، والتصميم والتخطيط الحضري، بالإضافة إلى مجالات التصميم المختلفة مثل التصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الصناعي. وتعمل الهيئة على تنظيم وتطوير القطاع بكافة مكوناته الفرعية، ومقوماته، وترسيخ التميز في قطاع فنون العمارة والتصميم؛ ليعكس الثقافة السعودية وتطلعاتها، ويُمكّن المواهب الوطنية؛ للارتقاء بجودة الحياة، وجعل المملكة في طليعة المشهد الإبداعي العالمي.