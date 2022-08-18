"تلفريك هدا الطائف".. فرصة لعشاق المغامرة لمشاهدة أجمل الإطلالات الطبيعية

يتربع "تلفريك الهدا" في محافظة الطائف على قائمة الوجهات السياحية الأكثر استمتاعًا وتفاعلًا لهواة التجارب الممتعة؛ حيث يجد عشاق المغامرة أطول خط تلفريك في المملكة بين قمة الجبل وأسفل وادي نعمان، تجربة مثيرة داخل عربة بانورامية في رحلة تصل مدتها إلى أكثر من 25 دقيقة، يقطع من خلالها الزائر قرابة 4 كيلومترات للاستمتاع ومشاهدة أجمل الإطلالات الطبيعية والتاريخية للطرق الجبلية القديمة كـ"درب كرا" الأثري أو ما يسمى بدرب الجمالة، والتقاط أجمل الصور التذكارية.