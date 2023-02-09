"الإبراهيم" مُعددًا الأسباب: "اقتصاد الظل بالمملكة" يتراجع لـ15٪ والمعدل عالمي

وأشاد "الإبراهيم" بجهود محاربة الظل في المملكة، مبينًا أن حجم اقتصاد الظل في المملكة تراجع إلى 15% أو أقل، وهو المعدل التقريبي العالمي للاقتصاديات المتقدمة، مشيرًا إلى أن معدل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط هو 30%، ويعود ذلك إلى الحلول والمبادرات النوعية التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية، وتطبيق الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرة برنامج التحول الوطني لتحسين العلاقة التعاقدية مع الوافدين.