الملاكم العالمي "مادريموف" مازحًا لـ"سبق": "إصابتي دليل على مهارتي.. وسعيد بوجودي في الرياض"

ويشارك في الحدث 14 ملاكمًا من نخبة المحترفين، من بينهم الملاكم السعودي محمد العقل، الذي سيواجه المكسيكي خيسوس غونزاليس في وزن الويلتر في نزال يحمل طابعًا وطنيًّا مميزًا.