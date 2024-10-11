الملاكم العالمي "مادريموف" مازحًا لـ"سبق": "إصابتي دليل على مهارتي.. وسعيد بوجودي في الرياض"
شهد عشاق الملاكمة ليلة مليئة بالإثارة والحماس خلال قياس أوزان الملاكمين المشاركين في نزال افتتاح موسم الرياض 2024 أمس الجمعة.
ويشارك في الحدث 14 ملاكمًا من نخبة المحترفين، من بينهم الملاكم السعودي محمد العقل، الذي سيواجه المكسيكي خيسوس غونزاليس في وزن الويلتر في نزال يحمل طابعًا وطنيًّا مميزًا.
وفي تصريح خاص إلى "سبق" عبَّر الملاكم الأوزبكي إسرائيل مادريموف عن سعادته بالوجود في افتتاح موسم الرياض، مضيفًا بنبرة مازحة: "أنا ملاكم جيد؛ ولهذا أصيب أنفي"، في إشارة مرحة إلى صعوبة النزالات التي خاضها.
واستقطب الحدث اهتمامًا عالميًّا واسعًا، وشهد تغطية إعلامية ضخمة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وأكد الملاكمون المشاركون جاهزيتهم الكاملة للنزال المرتقب اليوم السبت، الذي ينطلق معه حفل افتتاح النسخة الخامسة من موسم الرياض.
وتنتظر الجماهير بفارغ الصبر المواجهة الملحمية “IV CROWN SHOWDOWN”، التي ستجمع بين العملاقَيْن الروسيَّين أرتور بيتربيف، المشهور بقدراته التدميرية، وديميتري بيفول، المعروف بذكائه التكتيكي في وزن الثقيل الخفيف.