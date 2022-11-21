مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10930 نقطة

وكانت أسهم شركات شمس، والباحة، والحفر العربية، وسليمان الحبيب، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم، والوطنية للتعليم، وسدافكو، والمتحدة للتامين، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 7.29% .