شاهد.. طرق خدمة بين المنازل أغلقت واستخدمت كمواقف خاصة للسيارات بـ"شرائع مكة"

أغلق عدد من أصحاب المنازل في بعض مخططات الشرائع شوارع الخدمة الواقعة بين منازلهم والتي لا يتجاوز عرضها 5 أمتار، وأصبحت عديمة الجدوى، حيث يتفاجأ مستخدمو الطريق بأنها مغلقة بمركبات متوقفة بداخلها استخدمها بعضهم كموقف خاص بإنشاء مظلة لمركبته، وحرم مستخدمي الطريق منها.
وتفصيلاً، وثقت "سبق" خلال جولة ميدانية قيام أصحاب بعض المركبات بالوقوف في تلك الطرق، والتي يصل طول بعضها 40 متراً واستخدامها موقفاً خاصاً لمركبته، ومنع مرور المركبات الأخرى منها.
من جانبه، أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "سبق" أن هذه الممرات إذا تم إغلاقها من قبل أصحاب المنازل إغلاقاً كاملاً مثلاً بوضع رصيف أو حواجز أو سلاسل أو ما إلى ذلك فستقوم البلدية بإزالتها مباشرة ومنع إقامة مثل هذه المخالفات.
وأضاف: أما وقوف السيارات وإغلاق هذه الممرات فهو من اختصاص جهات أخرى وليس من اختصاص الأمانة، وهي الجهة التي تغرم الوقوف الخاطئ في الشوارع أو الممرات.