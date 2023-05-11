شاهد.. طرق خدمة بين المنازل أغلقت واستخدمت كمواقف خاصة للسيارات بـ"شرائع مكة"

من جانبه، أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "سبق" أن هذه الممرات إذا تم إغلاقها من قبل أصحاب المنازل إغلاقاً كاملاً مثلاً بوضع رصيف أو حواجز أو سلاسل أو ما إلى ذلك فستقوم البلدية بإزالتها مباشرة ومنع إقامة مثل هذه المخالفات.