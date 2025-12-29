صور توثّق مخالفة تخزين خطيرة.. والدفاع المدني يضبط المنشأة ويُطبّق العقوبة

رصدت المديرية العامة للدفاع المدني مخالفة لاشتراطات ومتطلبات التخزين داخل إحدى المنشآت التجارية، بعد أن أظهرت الصور تكدّس المواد بطريقة عشوائية تُخالف معايير السلامة المعتمدة.
وأكدت المديرية في بيان لها أنه تم تطبيق النظام الجزائي بحق المنشأة، نظير المخالفة المسجّلة، وذلك حرصًا على سلامة العاملين والمتسوقين، ومنعًا لحدوث أي مخاطر محتملة.
وشددت على أهمية التقيّد التام باشتراطات السلامة ومتطلبات التخزين في جميع المنشآت، مؤكدة أن "السلامة مسؤولية الجميع"، وأن الجهات المختصة لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
ودعت المديرية إلى ضرورة تصحيح أوضاع التخزين وتفادي التكدس، بما يضمن بيئة آمنة ومستوفية للمعايير المعتمدة.