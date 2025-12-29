صور توثّق مخالفة تخزين خطيرة.. والدفاع المدني يضبط المنشأة ويُطبّق العقوبة

وأكدت المديرية في بيان لها أنه تم تطبيق النظام الجزائي بحق المنشأة، نظير المخالفة المسجّلة، وذلك حرصًا على سلامة العاملين والمتسوقين، ومنعًا لحدوث أي مخاطر محتملة.