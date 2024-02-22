في ذكرى تأسيس المملكة.. "عايدة نعمان": وطن يزدهر وأمة تتوحد وقيادة تصنع المعجزات

وأردفت: "الثاني والعشرون من فبراير ذكرى خالدة لحدث تاريخي عظيم شرفت بقرار تاريخي من خادم الحرمين الشريفين باعتباره يوماً وطنياً يحمل اسم يوم التأسيس، نحن وبفضل من الله عز وجل مع هذه المناسبة، أصبحنا وطناً يزدهر وأمة تتوحد وقيادة تصنع المعجزات، ومن عمق هذه الصحراء وهويتها العربية خرجت إلى الوجود الدولة السعودية بهويتها الإسلامية تحمل بذرة أمل في إعادة توحيد أمة الإسلام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في كيان إسلامي واحد ينهي كل أشكال الفرقة والانقسام الذي عاشته الأمة خلال قرون خلت، انطلاقاً من أطهر وأقدس بقاع الأرض ممثلة بالحرمين الشريفين حيث مهبط الوحي والرسالة المحمدية ومركز المسلمين وقبلتهم ومقصد رحالهم ومهوى أفئدتهم".