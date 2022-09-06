انتهاء مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة غدًا.. مخالفة بـ25 ألفًا لهؤلاء

وأطلقت الوزارة سابقًا منصة إلكترونية، تتيح للمستفيد الحصول على رخصة لبئر جرى حفرها سابقًا من دون ترخيص؛ ما يُمكِّنُه مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر، أو ردمها، أو تنظيفها، أو حفر بئر بديلة عنها حال الموافقة عليها، وتقسم الطلبات التي يمكن تقديمها عبر المنصة إلى أربعة أقسام، هي: إصدار رخصة حفر بئر جديدة، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها.