النيابة العامة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية

وتمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نُسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من (٥٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وغرامة مالية قدرها (٢.١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.