لمَن يتجاهل التحذيرات.. "الخضيري": هذا بيان "الغذاء والدواء" عن "الغازية"

بعض الدراسات العلمية أشارت إلى وجود علاقة قوية بين الإفراط في استهلاك المشروبات الغازية المحلاة وارتفاع مستوى السكر في الدم، إضافة إلى زيادة الوزن والسمنة، وهذا قـد يُعـزى لكـون هذه المشروبات عالية في محتواها من السكريات مما تنتج عنه زيادة في السعرات الحرارية المستهلكة، والمشروبات الغازية لا تعطي شعوراً بالشبع مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك منها كبديل غير صحي على حساب الأغذية الصحية النافعة لجسم الإنسان، مثـل الحليب والماء والعصائر الطبيعية. فعندما يستبدل الأطفال والمراهقون الحليب بالمشروبات الغازية، فإنهم يفقدون كثيراً من المواد المغذية اللازمة للنمو والتطور الطبيعي.