لمَن يتجاهل التحذيرات.. "الخضيري": هذا بيان "الغذاء والدواء" عن "الغازية"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إن بيان هيئة الغذاء والدواء عن المشروبات الغازية، للمعلومية، يذكر أنها آمنة إذا تمّ الاعتدال في الكمية لكن الإكثار منها له أضرار صحية؛ لكونها عالية السكر والسعرات الحرارية، وهذا يسبّب زيادة الوزن والسمنة.
وأرفق "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر" بيان هيئة الغذاء والدواء عن المشروبات الغازية، وقال: "لكن آفة الأخبار رواتها؛ ناقل الخبر اختصره بإخلال المعنى وتجاهل التحذيرات".
وجاء البيان -بحسب ما نشره "الخضيري"- على النحو الآتي: "ما نشرته الهيئة العامة للغذاء والدواء تحت عنوان "المشروبات الغازية": "تتكوّن المشروبات الغازية من محلول سكري مضاف إليـه واحـد أو أكثر من مكسبات الطعم والرائحة الطبيعية أو الاصطناعية ومشبّعة بغاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك وفق المواصفة القياسية الخليجية رقم (18/2006) "المشروبات الغازية غير الكحولية. وهي من المشروبات الصالحة للاستهلاك الآدمي والآمنة إذا تمّ تناولها بكميات معتدلة وكجزءٍ من غذاء متوازن.
بعض الدراسات العلمية أشارت إلى وجود علاقة قوية بين الإفراط في استهلاك المشروبات الغازية المحلاة وارتفاع مستوى السكر في الدم، إضافة إلى زيادة الوزن والسمنة، وهذا قـد يُعـزى لكـون هذه المشروبات عالية في محتواها من السكريات مما تنتج عنه زيادة في السعرات الحرارية المستهلكة، والمشروبات الغازية لا تعطي شعوراً بالشبع مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك منها كبديل غير صحي على حساب الأغذية الصحية النافعة لجسم الإنسان، مثـل الحليب والماء والعصائر الطبيعية. فعندما يستبدل الأطفال والمراهقون الحليب بالمشروبات الغازية، فإنهم يفقدون كثيراً من المواد المغذية اللازمة للنمو والتطور الطبيعي.
وعلى العموم، فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء "توصي بالتقليل من استهلاك مثل هذه الأغذية لجميع الفئات العمرية، وخاصة مرحلتَي الطفولة والمراهقة، والإكثار من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المتنوّعة من مصادرها الطبيعية".