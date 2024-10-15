علاقات وطيدة وصلبة ومتجذّرة.. ما حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين السعودية ومصر؟

ومن المؤشرات الدالّة على نموّ التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر: بلوغ حجم التبادل التجاري الرياض والقاهرة إلى 12.798 مليار دولار في عام 2023م، كما وصلت قيمة استثمارات المملكة في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، بينما بلغت قيمة استثمارات مصر في السعودية نحو 4 مليارات دولار، بعدد زاد على 3 آلاف شركة.