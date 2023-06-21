"البلدية والإسكان" لـ"سبق": مظلات السيارات خارج حدود ملكية العقار مخالفة للاشتراطات البلدية

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أصدرت في وقت سابق "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، ويتضمن عناصر عدة، ترتكز على الموقع العام، وشكل المبنى.. وضمن عناصر الدليل "عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء"، كما أن جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الذي أصدرته الوزارة حدد غرامة ومخالفة على مالك المبنى عند وجود مظلات خارج حدود ملكية العقار، مع التنبيه أولاً على ضرورة تصحيح المخالفة قبل إصدار الغرامة.