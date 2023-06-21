"البلدية والإسكان" لـ"سبق": مظلات السيارات خارج حدود ملكية العقار مخالفة للاشتراطات البلدية

أكد سيف بن سالم السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تركيب مظلات السيارات خارج حدود ملكية العقار يعتبر من المخالفات البلدية التي تستوجب التصحيح والمعالجة، كما أنه يترتب عليها عدد من المخاطر، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت مسبقًا "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، وتضمنت إحدى عناصره "عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء".
وشدَّد السويلم في تصريح إلى "سبق" على أن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يُعتبر تعديًا على خطوط التنظيم، وانتهاكًا لحق الطريق، إضافة إلى خطورتها أثناء الظروف المناخية الصعبة، وتضييقها للشوارع؛ الأمر الذي قد يعيق وصول آليات الدفاع المدني، وخصوصا بالشوارع الصغيرة. داعيًا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية التي تنتهي بتاريخ 28-2-1445 قبل البدء بتطبيق الجزاءات ضمن لائحة المخالفات البلدية.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أصدرت في وقت سابق "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، ويتضمن عناصر عدة، ترتكز على الموقع العام، وشكل المبنى.. وضمن عناصر الدليل "عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء"، كما أن جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الذي أصدرته الوزارة حدد غرامة ومخالفة على مالك المبنى عند وجود مظلات خارج حدود ملكية العقار، مع التنبيه أولاً على ضرورة تصحيح المخالفة قبل إصدار الغرامة.
ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال زيارة الرابط .