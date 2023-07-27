اجتماع إسلامي طارئ للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف

كما يأتي الاجتماعُ في ضوء المشاورات التي يُجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردًّا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرًا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.