"الأمن البيئي" يضبط مخالفًا أقام مخيمًا دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) أو (996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.