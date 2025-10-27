"الأمن البيئي" يضبط مخالفًا أقام مخيمًا دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى غرامة مالية قدرها 3,000 ريال، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية والمواقع المحمية.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) أو (996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.