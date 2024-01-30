"السديس" يُحثُّ عمومَ المسلمين بالحرص على أداء صلاة الاستسقاء

وتابع قائلًا: "إنّ صلاةَ الاستسقاء سنّةٌ مؤكّدة ينبغي على المسلمين إحياء هذه السنّة والحرص عليها؛ قال، سبحانه وتعالى، على لسان نوح عليه السلام: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 10 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا 11 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا 12".