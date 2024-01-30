"السديس" يُحثُّ عمومَ المسلمين بالحرص على أداء صلاة الاستسقاء

حثّ رئيسُ الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الثلاثاء، عمومَ المسلمين بالحرص على أداء صلاة الاستسقاء.
وقال الشيخ "السديس": إن ذلك بناء على دعوةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، إلى إقامتها في جميعِ أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل؛ تأسّيًا بسنّة نبيّنا محمّد، صلى الله عليه وسلم.
وأوضح رئيسُ الشؤون الدينية فضلَ صلاة الاستسقاء، وأهمّيةَ اتّباع هدْي النبيّ، صلى الله عليه وسلم، في رفع هذا البلاء بالاستسقاء؛ وهو طلب الغوث من الله تعالى.
وتابع قائلًا: "إنّ صلاةَ الاستسقاء سنّةٌ مؤكّدة ينبغي على المسلمين إحياء هذه السنّة والحرص عليها؛ قال، سبحانه وتعالى، على لسان نوح عليه السلام: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 10 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا 11 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا 12".
وحثّ رئيسُ الشؤون الدينية العبادَ على الشكر في السرّاء و الضرّاء والصبر، قائلًا: فكم من بلاد وأقطار تعاني طيلة العام من قلّة الأمطار، وغور الآبار، وجدب الديار؟
وأكّد الشيخ "السديس" أنّ على المسلمين الحرصَ على أداء هذه السنّة، وحضورها، والابتهال إلى الله بالدعاء بطلب الغيث الهنيء.