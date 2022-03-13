أربعة وزراء يكشفون أبرز تفاصيل "استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث".. تحقيق تطلعات الوطن

ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الليلة لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية "أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م" لإعلان تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي أطلقها مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، استعرض أربعة وزراء أبرز ملامح وتفاصيل البرنامج، هم: وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف.