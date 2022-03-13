أربعة وزراء يكشفون أبرز تفاصيل "استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث".. تحقيق تطلعات الوطن

ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الليلة لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية "أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م" لإعلان تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي أطلقها مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، استعرض أربعة وزراء أبرز ملامح وتفاصيل البرنامج، هم: وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف.
* استراتيجية الابتعاث بدأت بتحليل ما يقارب 90 برنامجًا للابتعاث عالميًّا.
* نسعى لابتعاث 70 ألف مواطن ومواطنة لأفضل 200 مؤسسة تعليمية وتدريبية حول العالم حتى 2030م.
* مسار "الرواد" صُمم لرفع كفاءة رأس المال البشري بالابتعاث لأفضل 30 مؤسسة تعليمية عالميًّا.
* تعمل الوزارة على توطين اللغة الإنجليزية داخل السعودية بهدف رفع كفاءة الأداء للطالب؛ بما يساعده على امتلاك جميع متطلبات الالتحاق بالجامعات بشكل نهائي، وتهيئته للعيش في البلد الذي سيذهب إليه.
* رتبت الوزارة وتتابع مع الجامعات الحكومية والأهلية لتقديم برامج اللغة الإنجليزية بمواصفات عالمية.
* تقوم بعض الجامعات بتدريس برامج مثل الطب والهندسة وغيرهما باللغة الإنجليزية؛ ما يمثل إعدادًا جيدًا للطالب، ويقلص احتمالات الفشل في بلد الابتعاث.
* الدارسون على حسابهم الخاص متاح لهم الانضمام لبرنامج استراتيجية الابتعاث وفقًا للشروط.
* استراتيجية البرنامج تهدف إلى تعزيز تنمية العنصر البشري بوصفه أحد عناصر رأس المال الأساسية في العمل.
* برنامج الابتعاث يعمل بشكل متكامل مع منظومة التنمية الاقتصادية بشكل عام، ومع القطاعات الواعدة مثل الصناعة والتعدين وغيرها.
* نعمل لضمان أن الاستراتيجيات القطاعية سيتم خدمتها من خلال توفير الكوادر البشرية الملائمة لهذه التخصصات حاليًا وفي المستقبل.
* مسار "واعد" سيستهدف القطاعات الواعدة في السعودية، مثل القطاع الصناعي وقطاع التعدين وقطاع الطاقة المتجددة.
* مسار "واعد" سيركز على مسار التدريب في معاهد متخصصة في شركات كبرى، والتدريب على رأس العمل؛ ما يثري تجربة الابتعاث.
* استراتيجية القطاع الصناعي تهدف إلى تحويل نماذج العمل في القطاع لتكون أكثر تبنيًا للثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.
* التدرب لدى الشركات الكبرى سيساهم في خلق مواطن ينافس عالميًّا، وهو ما تسعى استراتيجية برنامج الابتعاث إلى تحقيقه.
* ولي العهد أشار إلى بعض المجالات، مثل تمكين الإنسان في مجالات الصحة والمدن الذكية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية، والحفاظ على كوكب الأرض، إضافة إلى فتح آفاق جديدة بالتركيز على الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والفضاء.
* الهدف الرئيسي من برنامج تنمية القدرات البشرية يتمثل في تأهيل المواطنين للمنافسة عالميًّا.
* برنامج الابتعاث يسعى لإحداث تكامل بين عدد من الجهات، تشمل التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها.
* البرنامج يركز على المعرفة والشخصية والمهارة، وسيجعل المواطن في المرتبة الأولى عالميًّا.
* التعليم يجب أن يكون رحلة مدى الحياة.. ومن لا يرى ذلك فعليه أن يتجه للتقاعد.
* ولي العهد حريص على أن يذهب المبتعثون إلى أفضل الجامعات في العالم.
* البرنامج يهدف لرفع كفاءة سوق العمل ومتطلبات القطاع الخاص في التخصصات الخاصة.
* البرنامج يستهدف 70 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن، وهناك مليونا سعودي في سوق العمل.
* الابتعاث لا يعني نقص قدرات الجامعات المحلية، بل يهدف إلى التركيز على تخصصات نوعية، قد لا تكون موجودة.
* عملنا على توطين مهنة الصيدلة في الصيدليات بنسبة 70 %، والرواتب لا تقل عن 9 آلاف ريال
* البرنامج أخذ في الحسبان استراتيجية سوق العمل التي اعتمدها مجلس الوزراء سابقًا، وتضم 27 مبادرة إصلاحية.
* مستهدفات الاستراتيجية تكمن في رفع كفاءة سوق العمل، ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية من 40 % خط الأساس إلى 60 % في 2030، والتركيز على القطاع الخاص واحتياجاته.
* مسار "إمداد" هو مسار متخصص لدرجتَيْ البكالوريوس والماجستير في أفضل من 200 جامعة، ويركز على مبادرة استشراف العرض والطلب.
يُذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أطلق الأسبوع المنصرم استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث، تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، ويتضمن ثلاث ركائز مهمة، تركز على التوعية والإعداد للمبتعثين، والتطوير والإرشاد من أجل التعزيز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، أو المؤسسات البحثية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.