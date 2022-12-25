السعودية في 2022م.. 7 مؤشرات على الاقتصاد الأكثر نموًا واستقرارًا على مستوى العالم

هذا في حين اتفق المراقبون على أن مواصلة المملكة العربية السعودية الإصلاحات الهيكلية ووفق خطط رؤية 2030م سيضمن بإذن الله انتقال المملكة إلى مرحلة استدامة مالية، وهو ما أكده وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خلال مشاركته في الجلسة الأولى من جلسات ملتقى ميزانية 2023 أنه جرى الانتقال من برنامج مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية المخطط له على مدى 3 سنوات وقد يمتد إلى 10 سنوات، حيث يضم برامج وخططًا كثيرة من ضمنها رؤية السعودية 2030، مبينًا أن الإنفاق أصبح معتمدًا على استراتيجيات وليس على طلب الجهات من الوزارة دون طرح استراتيجية متفق عليها.