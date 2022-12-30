السعودية في 2022م.. مشاريع عالمية وتفوّق تقني وخدمات متقدمة لخدمة ضيوف الرحمن

بفضل من الله عز وجل استطاعت المملكة العربية السعودية ووفق رؤيتها الطموحة أن تخطو خطوات واسعة وقفزات في عام 2022م، ومن ذلك سلسلة من المشاريع العالمية والنوعية والرائدة وتحقيق تفوق تقني بشهادات عالمية، بالإضافة لجملة من الخدمات الجديدة المقدمة لضيوف الرحمن.
تمكنت الرؤية الطموحة في هذا العام من إطلاق عدد من المشاريع الجديدة ذات المواصفات العالمية، وتطوير وتحقيق مستويات عالية في التقدم في مشاريع قائمة ولعل من أبرز ذلك:
إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع رؤى المدينة في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.
إطلاق مشروع” The Line” في العاشر من شهر يناير لعام 2022م.
إطلاق مشروع “أوكساجون”.
سمو ولي العهد يُطلق "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
الإعلان عن مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان والذي يمثل أول مدينة غير ربحية في العالم.
إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر.
إطلاق مشروعِ «وادي الفن» الذي يُعَدُّ أحدَ الأصولِ الثقافية لمخطط «رحلة عبر الزمن» في العلا والذي سبقَ أنْ أطلق ولي العهد رؤيته التصميميةَ في أبريل العام 2021.
مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان يطلق مشروع المجمع الملكي للفنون.
الإعلان عن تصاميم مدينة "ذا لاين"؛ إذ يبلغ عرضها 200 متر فقط، على امتداد 170 كيلومترًا، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، وستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، وتتسع لنحو 9 ملايين نسمة.
وزارة الاستثمار تعلن عن البدء ببناء مصنع لوسيد المتقدم في المملكة.
إطلاق «مجموعة بوتيك» الهادفة إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، لإحياء التراث الوطني.
وفي مسار التقنية والاتصالات تمكنت المملكة من التفوق رقمياً وتحقيق المرتبة (الثالثة) عالمياً ضمن بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي لعام 2022م
كما استطاعت أن تحل الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني في مؤشر التنافسية العالمي، وكذلك تحقيق المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
كما جاءت في المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
وفي إطار حرصها ذو الأولوية القصوى استطاعت المملكة أن تقدم المزيد من الخدمات لتسهيل أداء الحج والعمرة ومن ذلك:
إطلاق منصة "نسك" رسميًا لتقديم 121 خدمة لأكثر من 30 مليون فرد.
إتاحة تأدية العمرة للقادمين إلى المملكة بجميع أنواع التأشيرات.
1152 نشرة جوية، و60 مادة توعوية وتثقيفية مترجمة بأربع لغات.
استحداث نيابة جديدة باسم «نيابة أعمال الحج» وتتبعها 20 نيابة متخصصة تعمل على مدار الساعة في المشاعر.
إنجاز تاريخي لخطبة عرفة عبر بثها بـ14 لغة و200 مليون متابع.
لم تسجل أي حادثة خلال موسم حج 2022م ونجاح أمني مميز.
نجاح منظومة الذكاء الاصطناعي عبر روبوتات جديدة لخدمة الحجاج.