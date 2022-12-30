السعودية في 2022م.. مشاريع عالمية وتفوّق تقني وخدمات متقدمة لخدمة ضيوف الرحمن

الإعلان عن تصاميم مدينة "ذا لاين"؛ إذ يبلغ عرضها 200 متر فقط، على امتداد 170 كيلومترًا، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، وستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، وتتسع لنحو 9 ملايين نسمة.