السعودية في 2022م.. 7 أحداث تشكل أبرز الحراك السياسي الأعلى تأثيرًا

يعتبر إعلان يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، وجعله إجازة رسمية من أبرز القرارات في 2022م، وذكر القرار أن احتفال المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس، يأتي للتأكيد على رسوخ تاريخ المملكة الممتد منذ ثلاثة قرون، حيث يُعد ذكرى وطنية وفخرًا للمملكة العربية السعودية، يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لثلاثة قرون، وتأكيداً على أن "المملكة العربية السعودية ليست دولة طارئة على التاريخ ولا على الجغرافيا، فهي الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث، بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات".