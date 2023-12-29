السعودية في 2023م: أكثر من 60 حدثًا ومنجزًا تشهد على "أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21"

9. شددت المملكة دائمًا في مواقفها على رفضها القاطع أن يسيء كائن من كان تحت أي ذريعة إلى الدين الإسلامي، أو أن يحاول تشويه صورته، أو أن يعتدي على القرآن الكريم أو أن ينال من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام - رضي الله عنهم ـ، أو أن يمس شيئاً من مقدسات المسلمين، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات واحترام الأديان السماوية عموماً، من أجل السلام والوئام في العالم.