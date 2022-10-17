16مرتكزاً رئيساً في خطاب الملك أمام "الشورى".. مضامين تاريخية لسياسة بمبادئ سامية وأسس ثابتة

3)- الاعتزاز بخدمة الحرمين الشريفين حيث أكد الخطاب الملكي على أن الله عز وجل شرّف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، لذا حرصت منذ تأسيسها على الاضطلاع بواجباتها بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، فقامت بواجبها في خدمة ضيوف الرحمن، ومستمرة في توسعة الأماكن المقدسة مع إطلاق المشاريع الكبرى في ذلك الإطار والاستمرار بإذن الله في رفع مستوى الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.