بـ"الرؤية" و"فوق الخيال".. السعودية "تسطع" على العالم

السعودية اليوم بالكاد يمر يوم دون مناسبة أو إعلان عن منجز، أو عن فعالية، أو عن استضافة لأبرز الأحداث والملتقيات والمنتديات، وهو تدفق يؤكد أن الرؤية تتحقق مستهدفاتها قبل تواريخها المتوقعة بفضل من الله ثم جهود قيادتها وتفاني وتفاعل شعبها. وفي واقع الأمر هناك سباق محموم بين كل الجهات لتنفيذ مبادراتها، حيث لا مكان للمركز الثاني ربما.