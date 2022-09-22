في يومها الوطني الـ 92.. أسرار العز والتمكين في وطن السلام

إن "السعودية الجديدة" أو "السعودية العظمى" كما يصفها السعوديون بكل فخر تمضي في تحدٍ مع نفسها لا يهمها أحد. لتركز على أهم أولوياتها في الانطلاق نحو المستقبل. بل إنها كما تقول "نيوم" على موقعها "بدأت من المستقبل"، وفي صدارة تلك التحديات خفض اعتمادها على النفط، ورفع تنويع مصادر الدحل أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وهي في ذلك تقدم نجاحات مبهرة بفضل الله تعالى، حيث يشهد على ذلك كل مؤشرات التصنيف الاقتصادي العالمية لتؤكد على أن السعودية الأسرع عالميًا في النمو الاقتصادي من بين دول مجموعة العشرين الأقوى اقتصادًا في العالم.