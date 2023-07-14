ياسر الرميان.. "لاعب الجولف الشغوف" الذي يقود أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم

و"الرميان" برغم كثافة المسؤوليات فهو مستعدّ لها مستلمهًا حماس وقوة وعمق ولي العهد. يقول: "رغم أنني أكبر في السن من سمو ولي العهد، لكنني تعلمت منه الكثير، وما يعجبني فيه أن معرفته شاملة وعميقة، ويهتم بالتفاصيل، وفي ذات الوقت ينظر إلى الصورة الكبرى، وإذا احتاج الأمر فإنه ينزل للنظر إلى الصورة المصغرة، وفي الوقت نفسه يرى الصورة الأكبر؛ إذ إن من الخطأ الاهتمام بأدقّ التفاصيل ونسيان الصورة الكبيرة، كما أن ولي العهد يعطيك وقتك كاملًا للحديث، ويستمع منك، ولا يقاطعك أبدًا، ويرفض أن يقاطع أحد من يتكلم. تعلمنا من ولي العهد كيف يكون المرء منطقيًّا أكثر، وأن ترى قدراتك وتعرف كيفية الاستفادة منها في أفضل شكل، والعمل على عدة مواضيع ولا يشترط أن تنجح فيها كلها، كما تعلمنا من سموه أن ترتيب الأولويات مهم جدًّا. أنا أصبحت أتبع نفس أسلوبه، فبصرف النظر عن الشخص الذي يكلمني، يجب أن أستمع إليه، وبعدها أعطي الرد.