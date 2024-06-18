بشهادة "مركز التنافسية العالمي".. المملكة تقطف ثمار إصلاحات "رؤية 2030" اقتصادياً واجتماعياً

في المؤشر ذاته، كان واضحاً تقدم المملكة في مسارين مهمين، وهما المسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي، حيث حققت المرتبة الأولى عالميا في عدة مؤشرات بارزة مثل نمو التوظيف، وظهر هذا الأمر انخفاض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين، خلال الربع الأخير من العام 2023، إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من العام نفسه بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م.