في يوم الوطن الـ92.. "الرؤية" تسبق الزمن.. والفخر عنوان الحاضر.. والمستقبل للحالمين

واليوم وفي كل يوم وطني عندما ينظر شاب سعودي أو تتأمل فتاة سعودية الخط الزمني بين ماض وحاضر ودخول بعض أبواب المستقبل فلهما أن يفخرا بلا حدود. وعندما تلوح الأعلام الخضراء وتكتظ شوارع المدن والقرى والقلوب بفرحة يوم الوطن فإن المعاني هي في الوجدان، إنها عقيدة انتماء لا يمكن المساس بها.