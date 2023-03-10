عودة العلاقات مع إيران.. تحولات أعمق ومفهوم أكبر للسياسة السعودية

وكما هو واضح، سلكت السعودية خطًا سياسيًا طموحًا وجريئًا، واضعةً مصالحها أولوية، وهو حق طبيعي دون التخلي عن مبادئها السلمية ودعم كل القضايا العادلة، كما حافظت على "إمساك العصا من المنتصف" في بناء تحالفاتها وإدارة مصالحها، مرورًا بقطر وتركيا وحاليًا عودة العلاقات مع الجمهورية الإيرانية، من المهم هنا التصفيق بكل قوة لهذه السياسة الحكيمة التي تتماهي مع كل المنعطفات ببراعة تامة، وتتعامل مع الأزمات بعقلانية وهدوء و"حسم"، ودون السماح بالاستغلال والابتزاز والضغوط أيًا كان حجمها ومصدرها.