"رؤية 2030" نجحت.. الاقتصاد السعودي يحقق قفزات في الناتج غير النفطي وأنشطة "صندوق الاستثمارات"

يشهد الاقتصاد الوطني تطورات كبيرة ونوعية، تؤكد الجدوى الكبرى من برامج رؤية 2030، التي وعدت قبل 8 سنوات بإعادة صياغة الاقتصاد السعودي، وتعزيز أركانه، بالتحول من الاقتصاد الريعي المعتمد على دخل النفط إلى اقتصاد يعتمد على تنويع مصادر الدخل.
وحمل البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2025م الكثير من علامات التفاؤل والأمل بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني، وقدرته على تحقق النمو المطلوب.
وشهد الاقتصاد تطورات إيجابية ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، مع استمرار التحول نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية.
تطورات الاقتصاد السعودي ونموه رسخت من التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024م نموًّا بنسبة 0.8% مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية، التي من المتوقع أن تسجل ما يقارب 3.7%؛ ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام الحالي، ولاسيما المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، وتعزيز الخصخصة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى استراتيجيات ومشاريع رؤية السعودية 2030. كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب؛ ما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.
تطورات الاقتصاد الوطني ظهرت منذ السنوات الأولى من بدء العمل برؤية 2030، وتبلورت إيجابيات الاقتصاد عامًا بعد آخر. ومن علامات ذلك: استمرار الأداء الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025م؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيحقق نموًّا بنسبة 4.6% مدفوعًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية؛ ما يعكس التزام السعودية بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة، ويزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وسجلت الأنشطة غير النفطية أعلى نمو منذ الربع الثاني من 2023؛ إذ سجلت نموًّا 5.1%. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه؛ إذ حققت الأنشطة النفطية نموًّا بلغ 1.3%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4%، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2%.
إلى ذلك، تواصل برامج تحقيق رؤية 2030 إنجاز مستهدفاتها في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ينعم به الجميع في ظل وطن طموح، بتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، وخلق الفرص الوظيفية، وتطوير القطاع المالي، وغيرها من الأهداف التنموية المختلفة التي نجحت رؤية 2030 في تحقيقها على أرض الواقع، من خلال تنفيذ دقيق لمتطلبات برامج الرؤية بشكل دقيق؛ ما أثمر نتائج إيجابية في العديد من المسارات الاقتصادية، التي دعمت المنظومة الاقتصادية للمملكة، وحققت الكثير من الإيجابيات التي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير في المسار الصحيح.
ومن علامات تطوُّر الاقتصاد السعودي ونموه أيضًا يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز عائدات السعودية عبر استثماراته المحلية والإقليمية والدولية؛ إذ ركزت استراتيجيته على تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات استراتيجية جديدة وواعدة في السعودية، إضافة إلى توطين التقنيات، ونقل المعرفة، وتمكين القطاع الخاص المحلي، وتأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية على جميع الأصعدة، المحلية والإقليمية والدولية.
وقد حقق الصندوق في نهاية شهر أغسطس من عام 2024م ارتفاعًا في حجم الأصول التي يديرها، التي بلغت قيمتها نحو 3.47 تريليون ريال، بزيادة مقدارها 21% مقارنة بـ2.87 تريليون ريال في نهاية عام 2023م.
وقد ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محليًّا وعالميًّا، إضافة إلى تأسيس 95 شركة محلية في العديد من القطاعات منذ عام 2017م.
وكشفت القوائم المالية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023، المنشورة وفقًا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، عن ارتفاع موجود الصندوق من النقدية وما في حكمها بأكثر من 30% عن 31 ديسمبر 2022.
وأظهرت القوائم المالية ارتفاع تلك الموجودات من النقدية إلى 243.4 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل 186.6 مليار ريال في العام السابق له، وبنمو 30.4%.
ويؤكد الصندوق التزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، المنشورة وفقًا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن؛ إذ واصل الصندوق أداءه المالي والاستثماري القوي خلال عام 2023، محققًا نموًّا في إجمالي عوائده المالية المستدامة وأرباحه وقيمة أصوله؛ بما عزز من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي في السعودية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.