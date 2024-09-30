"رؤية 2030" نجحت.. الاقتصاد السعودي يحقق قفزات في الناتج غير النفطي وأنشطة "صندوق الاستثمارات"

تطورات الاقتصاد السعودي ونموه رسخت من التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024م نموًّا بنسبة 0.8% مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية، التي من المتوقع أن تسجل ما يقارب 3.7%؛ ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام الحالي، ولاسيما المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، وتعزيز الخصخصة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى استراتيجيات ومشاريع رؤية السعودية 2030. كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب؛ ما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.