فيصل بن عيّاف.. "الأمين" الذي يقود الرياض للعالمية

بعد تخرجه، واصل دراساته العليا في الخارج ليصبح من الكفاءات السعودية المتميزة التي درست تخطيط المدن في جامعتين من أرقى الجامعات العالمية: كولومبيا وهارفارد. في كولومبيا حصل على درجة الماجستير في العمارة والتصميم الحضري، ثم نال من جامعة هارفارد درجة الماجستير في التخطيط والإدارة الحضرية. هناك في بوسطن، قدم أبحاثًا تتناول أنماط النمو الحضري في المدن الخليجية، وكيفية الموازنة بين التوسع السريع والحفاظ على هوية المكان، وهي الأفكار التي ظل يحملها معه حتى اليوم.