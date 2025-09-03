"بيئة خليص" تباشر بلاغ نفوق مواشٍ وسط اشتباه بحالة تسمم غذائي

وأوضح بيان ورد لـ"سبق" أنه فور تلقي البلاغ، وجّه المكتب الفرق الميدانية المختصة لمباشرة الموقع، حيث تم الكشف الطبي على جميع المواشي والتأكد من وضعها الصحي العام، إضافة إلى عزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض مشابهة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة. كما قام المختصون بسحب عينات من الأعلاف والمياه والمواشي النافقة وإرسالها إلى المختبرات البيطرية التابعة للوزارة لإجراء الفحوصات الدقيقة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء النفوق وما إذا كانت مرتبطة بتسمم غذائي أو بعوامل أخرى محتملة.