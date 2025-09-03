"بيئة خليص" تباشر بلاغ نفوق مواشٍ وسط اشتباه بحالة تسمم غذائي

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، بلاغًا حول نفوق عدد من المواشي في إحدى المزارع بالمحافظة، وسط اشتباه بوجود حالة تسمم غذائي.
وأوضح بيان ورد لـ"سبق" أنه فور تلقي البلاغ، وجّه المكتب الفرق الميدانية المختصة لمباشرة الموقع، حيث تم الكشف الطبي على جميع المواشي والتأكد من وضعها الصحي العام، إضافة إلى عزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض مشابهة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة. كما قام المختصون بسحب عينات من الأعلاف والمياه والمواشي النافقة وإرسالها إلى المختبرات البيطرية التابعة للوزارة لإجراء الفحوصات الدقيقة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء النفوق وما إذا كانت مرتبطة بتسمم غذائي أو بعوامل أخرى محتملة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها، وتطبيق الممارسات الصحية السليمة في تغذية ورعاية المواشي، بما يشمل التأكد من سلامة الأعلاف وطرق تخزينها، والمتابعة الدورية للحالة الصحية للحيوانات، مع الإبلاغ الفوري عن أي أعراض غير طبيعية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من المخاطر الصحية التي قد تهدد الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على سلامة المواشي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والحيواني في المملكة.