طقس بداية الأسبوع.. أمطارٌ غزيرة على هذه المناطق وسماءٌ غائمة بأخرى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة؛ مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة؛ تُسْبَق بنشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.