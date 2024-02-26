انخفاض في الحرارة على العاصمة الرياض وتفاصيل حالة الطقس في باقي المناطق

تشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة في مركز "طقس العرب"، إلى أن الطقس اليوم، سيكون مستقرًّا في عموم مناطق المملكة، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في العاصمة الرياض لتصل إلى حدود 22 درجة مئوية.
وفي التفاصيل، يكون الطقس نهار اليوم معتدلًا في مختلف المناطق ومائلًا للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، لكنه يكون باردًا نسبيًّا في شمال المملكة وأجزاء من وسط المملكة، كما يحتمل هطول زخات من الأمطار في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط بشكل ملحوظ مع هبات قوية أحيانًا، وقد تعمل على إثارة الرمال والأتربة على أجزاء من المناطق الشرقية من جنوب غرب المملكة.
وفي ساعات الليل يصبح الطقس باردًا نسبيًّا في عموم المناطق وباردًا في شمال المملكة، ومعتدلًا في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وضباب خفيف متوقع على أجزاء من شمال المملكة والأحساء مع ساعات فجر وصباح يوم الثلاثاء.