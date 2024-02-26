انخفاض في الحرارة على العاصمة الرياض وتفاصيل حالة الطقس في باقي المناطق

وفي التفاصيل، يكون الطقس نهار اليوم معتدلًا في مختلف المناطق ومائلًا للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، لكنه يكون باردًا نسبيًّا في شمال المملكة وأجزاء من وسط المملكة، كما يحتمل هطول زخات من الأمطار في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط بشكل ملحوظ مع هبات قوية أحيانًا، وقد تعمل على إثارة الرمال والأتربة على أجزاء من المناطق الشرقية من جنوب غرب المملكة.