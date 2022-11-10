إسراء عسيري: منحنا 4 آلاف شخص رخصة "موثوق".. وحجب 60 لعبة إلكترونية

وأضافت: هيئة الإعلام المرئي والمسموع هي المنظم لقطاع الإعلام في المملكة، والإعلام اليوم في ظل التغيرات والتسارع، لم يعد هناك ما يسمى إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء، أصبح يندرج كل ذلك في إطار المحتوى، واليوم أصبح بمقدور كل فرد أن يصبح صانع محتوى، وتغيرت مسؤوليات الهيئة إلى تنظيم قطاع الإعلام بشكل كامل.