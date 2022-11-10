إسراء عسيري: منحنا 4 آلاف شخص رخصة "موثوق".. وحجب 60 لعبة إلكترونية

شاركت الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري في جلسة حوار أدارها مذيع "الإخبارية" إبراهيم الهلالي، على هامش مهرجان الإذاعة والتلفزيون المنعقد بالرياض.
وقالت "عسيري": نفخر باستضافة زملائنا من جميع الدول العربية هنا في الرياض، ليشاهدوا النهضة التي تتواصل في المملكة، ونشكر هيئة الإذاعة والتليفزيون على تنظيم هذا الحدث الذي يقام بشكل استثنائي في هذه الدورة.
وأضافت: هيئة الإعلام المرئي والمسموع هي المنظم لقطاع الإعلام في المملكة، والإعلام اليوم في ظل التغيرات والتسارع، لم يعد هناك ما يسمى إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء، أصبح يندرج كل ذلك في إطار المحتوى، واليوم أصبح بمقدور كل فرد أن يصبح صانع محتوى، وتغيرت مسؤوليات الهيئة إلى تنظيم قطاع الإعلام بشكل كامل.
وأردفت: جميع الجهات التنظيمية تسعى للتطوير والتغيير ونعمل على توحيد نظام الإعلام بحيث يصبح نظامًا واحدًا يشمل جميع الممارسات الإعلامية، وهو ما يجري في العديد من الدول، ولذلك نعمل على تطوير تشريعات شفافة في هذا الاتجاه.
وتابعت: دورنا هو التوعية ثم الرقابة والردع في حال وجود تجاوزات في المحتوى والمضمون.
وقالت "عسيري": نعمل على التوعية والرقابة اللاحقة في حالة وقوع تجاوزات، والمحتوى أصبح اليوم أكبر من إمكانية رصده، لذلك نضع الضوابط كجهة تنظيمية ونسعى إلى مساعدة المجتمع من خلال التوعية والرقابة الأسرية واختيار المحتوى.
وأضافت: الأخبار المزيفة والإعلانات المضللة آفة ونعمل على وضع الضوابط للحد منها وتعاني منها دول العالم، وبالتالي فإن دورنا توعوي بشكل أكبر والتقنية أسرع من التشريعات، ولذلك علينا أن نكون أكثر انفتاحًا ونواصل الرصد والتطوير.
وأشارت إلى أن حجم قطاع الإعلانات في السعودية 11 مليار ريال سنويًا وهو الأكبر في المنطقة.
وأردفت: منحنا 4 آلاف شخص رخصة "موثوق" والمتقدمون أكثر من 15 ألفًا للحصول على الرخصة.
وقالت: السعودية من أكبر 10 دول في العالم مبيعًا لتذاكر السينما والثانية عالميًا في استهلاك "سناب شات".
ولفتت "عسيري"، إلى أنه ما زالت هناك تجاوزات مخالفة لقيمنا الإسلامية في الإعلانات.
وكشفت الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع عن قيام الهيئة بحجب 60 لعبة إلكترونية لأسباب جوهرية.