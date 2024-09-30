مستشار موارد بشرية لـ "سبق": هكذا نجحت خطة خفض البطالة في المملكة

وبخصوص ما إذا كان الوقت قد حان للاستغناء عن الموظف المقيم وإحلال السعودي مكانه خاصة في الوظائف التي كان يشغلها المقيم فقط، قال "الذيابي": هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الموارد البشرية بدراسة مكثفة عن احتياجات السوق للوظائف التي يتطلب شغلها بالسعوديين، وهذا ما تم في عدد من التخصصات؛ مثل الصيدلة والأسنان والهندسة والتجزئة والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير من التخصصات والوظائف التي يجب أن يشغلها السعوديون، فإن الرؤية عظيمة والأهداف تتحقق سريعًا.