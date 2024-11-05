"تنمية الحياة الفطرية" بفرسان يطلق المسار السياحي لغابة القندل

ويعد المسار الذي يمتد لمسافة تزيد على 15 كيلومترًا من الطرق الترابية المهيأة واحد من أهم المسارات السياحية بمحافظة جزر فرسان؛ لما سيسهم به في التعريف بعدد من المواقع السياحية المهمة بالمحافظة بدءًا من شاطئ الحصيص الذي يشهد فعاليات صيد سمك الحريد سنويًا، مرورًا بمطل جسر المعادي الرابط بين جزيرتي فرسان الكبرى والصغرى، وجبل القواقع والأصداف البحرية، وشاطئ الطاحون، وصولًا لغابات القندل التي تعد الموقع السياحي الطبيعي الأبرز بالمحافظة.