"تنمية الحياة الفطرية" بفرسان يطلق المسار السياحي لغابة القندل

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمحافظة فرسان اليوم، المسار السياحي لموقع غابة القندل، الذي نفذه المركز بالتعاون مع محافظة فرسان وعدد من الجهات الحكومية والخدمية، بحضور محافظ جزر فرسان عبدالله الظافري وعدد من المسؤولين.
ويعد المسار الذي يمتد لمسافة تزيد على 15 كيلومترًا من الطرق الترابية المهيأة واحد من أهم المسارات السياحية بمحافظة جزر فرسان؛ لما سيسهم به في التعريف بعدد من المواقع السياحية المهمة بالمحافظة بدءًا من شاطئ الحصيص الذي يشهد فعاليات صيد سمك الحريد سنويًا، مرورًا بمطل جسر المعادي الرابط بين جزيرتي فرسان الكبرى والصغرى، وجبل القواقع والأصداف البحرية، وشاطئ الطاحون، وصولًا لغابات القندل التي تعد الموقع السياحي الطبيعي الأبرز بالمحافظة.
وتتمتع جزر فرسان بجمال فريد وتنوع بيئي وإحيائي متميز، حيث تحتضن عددًا كبيرًا من الطيور المستوطنة والمهاجرة، بالإضافة إلى نظم بيئية مختلفة، مما يجعلها محطة جذب سياحي لعشاق الطبيعة.