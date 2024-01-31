تقديرًا لجهودها الخيرية.. "إحسان" تكرّم مجموعة "روشن" ضمن فئة المحسنين البلاتينية

كرّمت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" مجموعة "روشن" لأعمالها الخيرية المتميزة، وذلك في حفلها السنوي الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتشريف الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وحضور عدد من الأمراء والوزراء وجمع من كبار المحسنين.
وتسلّم درع التكريم من أمير منطقة الرياض -نيابةً عن مجموعة "روشن"- الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بالمجموعة غادة الرميان.
وشهد الحفل تكريم "روشن" لكونها من محسني الفئة البلاتينية بمنصة "إحسان" في عام 2023، وذلك استكمالاً لمسيرة الخير والعطاء التي بدأت مع المنصة منذ الحملة الوطنية للعمل الخيري في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
وتتعاون مجموعة "روشَن" مع منصة "إحسان" من خلال برنامجها للمسؤولية المجتمعية "يحييك" في مجموعةٍ واسعةٍ من برامج التنمية المجتمعية للفئات المستحقة التي تشمل ترميم المنازل وصيانتها، ودعم الخدمات الصحية كالعيادات المتنقلة وأجهزة غسيل الكلى والحملة الوطنية لسرطان الثدي، وخدمات دعم وتأهيل ذوي الإعاقة ومصابي طيف التوحد، وحفظ النعمة وكفالة الأيتام وتقديم المساعدات الأسرية وهدايا العيد للأطفال ودعم العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية والتطوعية المختلفة حول المملكة.
وأبدت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل غادة الرميان امتنانها العميق قائلة: "يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه الكريم وعطائه الجزيل، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة للحفل، وتشريف الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ورئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والحضور الكرام في هذه المناسبة.
وأشارت إلى أن هذا التقدير من الشركاء في "إحسان"، والوقوف جنباً إلى جنب مع هذا العدد من كبار المانحين للمنصة شرف كبير، مبينة أن دعم "روشن" لمنصة إحسان يعكس تمسكها بقيمها المؤسسية التي تتمثل في المسؤولية والتمكين والفرص عبر الشراكات المختلفة والسعي لإحداث أثر إيجابي على جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
وعبرت "الرميان" عن امتنانها لفريق روشن وكل من شارك في المسيرة مع منصة إحسان، وتقديرها لجهودهم ومساهماتهم في إحداث الأثر الإيجابي في التنمية المجتمعية.
وكانت روشن قد توّجت شراكتها مع إحسان بمذكرة تفاهم تم توقيعها في مارس 2023، لتصبح ركيزةً أساسيةً في مسيرة "روشن" المجتمعية الأوسع التي بدأتها تحت مظلة برنامج "يحييك"، حيث تمتد جهود هذا البرنامج لتشمل دعماً لمجموعة متنوعة من المبادرات التنموية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب رعاية أحداث ومبادرات رياضية وثقافية وتنموية مجتمعية وصحية تعزز رفاهية الأفراد، وتسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مساهمة الشركات في المسؤولية الاجتماعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.