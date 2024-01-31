تقديرًا لجهودها الخيرية.. "إحسان" تكرّم مجموعة "روشن" ضمن فئة المحسنين البلاتينية

وأشارت إلى أن هذا التقدير من الشركاء في "إحسان"، والوقوف جنباً إلى جنب مع هذا العدد من كبار المانحين للمنصة شرف كبير، مبينة أن دعم "روشن" لمنصة إحسان يعكس تمسكها بقيمها المؤسسية التي تتمثل في المسؤولية والتمكين والفرص عبر الشراكات المختلفة والسعي لإحداث أثر إيجابي على جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.