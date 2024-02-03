لاستعراض التحديات والحلول.. انطلاق "منتدى المياه السعودي 3" نهاية أبريل المقبل

وتتضمن محاور المنتدى عرض ومناقشة عدة مواضيع تتعلق بإدارة الموارد المائية في ضوء رؤية المملكة 2030م، إضافة إلى استعراض ومناقشة التحديات التي تواجه إدارة المياه في المملكة، وتحديد الحلول المبتكرة للتعامل معها، وكذلك استعراض ومناقشة التكنولوجيا والابتكار وأفضل الممارسات في مجال إدارة المياه واستدامتها، ومناقشة كيفية ضمان توافر المياه المستدام في ظل زيادة الطلب عليها وتغيرات المناخ في عدة محاور رئيسة.