"الغطاء النباتي" يرصد تدهور الأراضي في المناطق شديدة الجفاف

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة الحثيثة في مواجهة ظاهرة التصحر والجفاف والتقليل من آثارها على البيئة والمجتمع، وكذلك ضمن الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية لتنظيم "COP 16"، الذي تستضيفه العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل؛ حيث ستتم مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتدهور الأراضي وتخزين الكربون العضوي في الأراضي شديدة الجفاف.