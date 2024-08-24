"الغطاء النباتي" يرصد تدهور الأراضي في المناطق شديدة الجفاف

يناقش المركزُ الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "UNCCD" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة "UNDP"، خلال ورشة عمل تقام في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري بالرياض؛ "رصدَ ديناميكيات إنتاجية الأراضي واتجاهات مخزون الكربون العضوي في التربة بالمناطق شديدة الجفاف"، بمشاركة عدد من المتخصصين الدوليين.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة الحثيثة في مواجهة ظاهرة التصحر والجفاف والتقليل من آثارها على البيئة والمجتمع، وكذلك ضمن الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية لتنظيم "COP 16"، الذي تستضيفه العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل؛ حيث ستتم مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتدهور الأراضي وتخزين الكربون العضوي في الأراضي شديدة الجفاف.
يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ ما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.