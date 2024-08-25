"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة وخليص وبحرة والجموم والكامل والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والليث والقنفذة والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.