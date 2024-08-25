"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والقصيم وعسير وجازان ونجران وحائل والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدائع البكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة وخليص وبحرة والجموم والكامل والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والليث والقنفذة والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أمطارًا خفيفة على شرورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة الحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على السليل ووادي الدواسر والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.