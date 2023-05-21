"لازوردي" تؤكد ريادتها لقطاع الذهب والمجوهرات مع تحقيقها أرباحًا صافية وصلت إلى 11.6 مليون ريال خلال الربع الأول 2023م

وأضاف: قدمنا في عام 2022 مجموعة متنوعة من العلامات التجارية بما في ذلك لازوردي (L’azurde) وتوس (TOUS) ومس إل (Miss’L)، كما سعينا إلى تعزيز وابتكار منتجاتنا للتكيف والفوز في أوقات تغيُّر سلوكيات التسوق لدى المستهلكين، موضحًا أن الشركة تسعى إلى التوسع في خط المجوهرات العصرية "مس إل" إلى أقصى إمكاناته من خلال افتتاح نقاط البيع بالتجزئة، وتعزيز دور الوكلاء، وأيضًا من خلال التجارة الإلكترونية. كما ستعمل الشركة على توسيع نطاق أعمال العلامة التجارية العالمية TOUS في المملكة العربية السعودية من خلال التجارة الإلكترونية، ورفدها بأحدث التصميمات التي تلبي متطلبات المرأة العصرية.