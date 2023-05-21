"لازوردي" تؤكد ريادتها لقطاع الذهب والمجوهرات مع تحقيقها أرباحًا صافية وصلت إلى 11.6 مليون ريال خلال الربع الأول 2023م

أكدت شركة لازوردي للمجوهرات، العلامة التجارية اللامعة في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط؛ ريادتها لهذا القطاع الهام مع تحقيقها نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م.
وقد نجحت الشركة بتحقيق أرباح صافية وصلت إلى 11.6 مليون ريال، بعد ارتفاع إيراداتها التشغيلية إلى 126.1 مليون ريال، والتي أدت إلى تحقيق الشركة ربحًا تشغيليًا بلغت قيمته 25.1 مليون ريال، لتؤكد الشركة أنها تسير بخطىً ثابتة، وتقدم أداءً قويًا يعكس نجاح مبادراتها التحولية التي ساهمت في رفع الإيرادات وزيادة الأرباح وخفض التكاليف المالية لتحقق الشركة نموًا ملحوظًا واستقرارًا ماليًا.
من جانبها حققت مبيعات التجارة الالكترونية نموًا لافتًا مع تحقيقها إيرادات بلغت 7.9 مليون ريال، وهذا يؤكد نجاح مساعي الشركة في توسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية من خلال المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والأنظمة.
وفي المملكة العربية السعودية، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة بنسبة 20.4٪ عن العام الماضي بسبب المبيعات القوية لذهب لازوردي في أسواق الذهب. أما في جمهورية مصر العربية، فقد نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة بنسبة 4٪، كما حققت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة نموًا بنسبة 47٪ مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.
تعليقًا على تلك النتائج، أكد الرئيس التنفيذي السيّد سليم شدياق، بأن الشركة نجحت في تحقيق نتائج ثابتة وقوية، بسبب سعيها الدائم لتوليد مصادر دخل جديدة ومتنوعة، سواءً من خلال القنوات الرقمية التي تحقق نموًا متسارعًا، أو من خلال التوسع في افتتاح متاجر جديدة، وإطلاق منتجات عصرية تقدم قيمة كبيرة للمستهلكين وتوفر لنا هوامش ربح قوية.
وأضاف: قدمنا في عام 2022 مجموعة متنوعة من العلامات التجارية بما في ذلك لازوردي (L’azurde) وتوس (TOUS) ومس إل (Miss’L)، كما سعينا إلى تعزيز وابتكار منتجاتنا للتكيف والفوز في أوقات تغيُّر سلوكيات التسوق لدى المستهلكين، موضحًا أن الشركة تسعى إلى التوسع في خط المجوهرات العصرية "مس إل" إلى أقصى إمكاناته من خلال افتتاح نقاط البيع بالتجزئة، وتعزيز دور الوكلاء، وأيضًا من خلال التجارة الإلكترونية. كما ستعمل الشركة على توسيع نطاق أعمال العلامة التجارية العالمية TOUS في المملكة العربية السعودية من خلال التجارة الإلكترونية، ورفدها بأحدث التصميمات التي تلبي متطلبات المرأة العصرية.