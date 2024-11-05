وزارة الصناعة تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية

وأوضحت الوزارة أن الجولة انتهت بفوز شركة وطنية، و5 تحالفات تضم 10 شركات محلية وعالمية، وتشمل فوز تحالف (شركة إي إن إس للاستشكاف، وشركة أوديسي ميتل ليمتد)، برخصة الكشف في موقع "أم قصر" بمنطقة الرياض، الذي يضم معادن الذهب، والفضة، والرصاص، والزنك، وفوز (شركة الذهب والمعادن المحدودة) برخصة الكشف في موقع "وادي دوش" بمنطقة عسير، ويشمل رواسب خام الذهب، والفضة، والنحاس، وتحالف (شركة أوكنق، وبرق السمان للتعدين) برخصة الكشف في موقع "شعيب مرقان" بمنطقة الرياض، ويحتوي على رواسب النحاس، والفضة، والذهب، إضافة إلى فوز تحالف (شركة ميتل بانك ليميتد، وشركة التعدين القابضة) برخصة الكشف في موقع "وادي الجونة" بمنطقة عسير، الذي يضم رواسب النحاس، والزنك، والفضة، والذهب، وتحالف (شركة روأكد، وشركة مشارف) برخصة الكشف في موقع "حزم شباط" بمنطقة عسير، ويضم رواسب الذهب، إلى جانب فوز تحالف بين (شركة مداد المنى للتعدين، وشركة تنكا ريسورسيز) برخصة الكشف في موقع "حويمضان" بمنطقة مكة المكرمة، ويضم رواسب الذهب.