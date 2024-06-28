"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لأمطار رعديّة على أجزاءٍ من جازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعديّة الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ يصل إلى مائج مع السحب الرعديّة الممطرة على الجزء الجنوبي.

وبحسب التقرير، تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.