النقل العام لمدينة الرياض" تعتمد التذاكر الفصلية للطلاب والسنوية للجميع بدءًا من يناير 2026

وأكد النقل العام لمدينة الرياض أن هذه الخيارات الجديدة تأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة شبكة النقل العام، وتحقيق أهداف الاستدامة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات السكان والزوار في مدينة الرياض.



ودعتا النقل العام لمدينة الرياض جميع المستخدمين إلى تحميل تطبيق "درب" للاستفادة من الخدمات الجديدة، وللحصول على التذاكر الإلكترونية بكل سهولة، كما خصصت الرقم 19933 لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات.