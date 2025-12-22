النقل العام لمدينة الرياض" تعتمد التذاكر الفصلية للطلاب والسنوية للجميع بدءًا من يناير 2026

في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل اليومي وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام، أعلن النقل العام لمدينة الرياض عن إطلاق فئات جديدة من تذاكر النقل العام، تشمل التذكرة السنوية والفصلية الدراسية، ابتداءً من 1 يناير 2026م.
وأوضح النقل العام لمدينة الرياض أن التذاكر الجديدة ستكون متاحة رقميًا من خلال تطبيق "درب"، أو من خلال المحطات، حيث تُمنح التذكرة السنوية لجميع الركاب، وتوفر تنقلًا غير محدود خلال العام بتكلفة تبلغ 1,260 ريالًا، تشمل جميع فئات الرحلات.
أما التذكرة الفصلية الدراسية، فقد خُصصت لطلاب المدارس والجامعات، وهي متاحة لمدة 90 يومًا، بتكلفة 260 ريالًا، وتشمل فئة الرحلات العادية فقط، لتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة.
وأكد النقل العام لمدينة الرياض أن هذه الخيارات الجديدة تأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة شبكة النقل العام، وتحقيق أهداف الاستدامة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات السكان والزوار في مدينة الرياض.
ودعتا النقل العام لمدينة الرياض جميع المستخدمين إلى تحميل تطبيق "درب" للاستفادة من الخدمات الجديدة، وللحصول على التذاكر الإلكترونية بكل سهولة، كما خصصت الرقم 19933 لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات.