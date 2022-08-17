"الإسعاف الجوي السعودي" يدشن أولى رحلاته الدولية بإجلاء مواطنة من جورجيا

وصلت إلى أرض المملكة اليوم الأربعاء، أول رحلة إخلاء طبي تنفذها هيئة الهلال الأحمر السعودي، قادمة من دولة جورجيا، بالتنسيق مع مركز الإحالات بوزارة الصحة، لمواطنة تعرضت لعارض صحي وبعد استلام الحالة الإسعافية، قدم فريق الإخلاء الطبي المتخصص الرعاية الصحية على أعلى مستوى أثناء رحلة العودة إلى الوطن.