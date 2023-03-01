"المرصد العربي" يشيد بإنجازات السعودية في مجال حقوق الإنسان

وأعرب عن تطلعه إلى إقرار مجموعة من الموضوعات المهمة؛ وفي مقدمتها المؤشر العربي لحقوق الإنسان؛ وهو إحدى المبادرات النوعية والخاصة التي عكف المرصد ولجانه على دراسته وبلورة إطاره لمدة عام، منوهًا بأن المؤشر يهدف إلى الحفاظ على معيارية حقوق الإنسان، مع مراعاة تكيّف إجراءاتها وخصوصية المجتمعات العربية، بالإضافة إلى وضع أدوات عملية لإنفاذ حقوق الإنسان وقياس تنفيذها، وتشكيل أسس مرجعية للتقييم الشمولي لواقع حقوق الإنسان بمنأى عن التّسييس وازدواجية المعايير.