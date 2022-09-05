"تعليم ينبع": زيادة 25% في إسناد تدريس الطفولة المبكرة للمعلمات

وأشاد "العطوي" بجهود فِرَق العمل بإدارة التعليم، في زيادة نسبة إسناد تدريس البنين إلى المعلمات في الصفوف الأولية، وتأهيل مباني مدارس البنات بالإضافة إلى مدارس البنين؛ لتصبح مدارس طفولة مبكرة، وبناء خطط التوسع، واستثمار المعلمات، والتي أثمرت عن انتظام العملية التعليمية في فصول الإسناد منذ اليوم الأول؛ راجيًا للجميع عامًا دراسيًّا موفقًا وحافلًا بالنجاح والتميز.