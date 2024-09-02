الرياض تستضيف منتدى "كفاءة الإنفاق" نوفمبر المقبل بحضور صناع القرار والخبراء

تنظم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية, يومي 11و12 نوفمبر 2024م, النسخة الأولى من منتدى كفاءة الإنفاق في مدينة الرياض، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان, وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة على الصعيدين المحلي والدولي، وحضور صنّاع القرار وخبراء الاقتصاد والأكاديميين الدوليين المتخصصين في هذا المجال.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان: "إن منتدى كفاءة الإنفاق يركّز من خلال الجلسات التي ستجمع صنّاع القرار والخبراء على تبادل المعرفة حول السبل المثلى لتحقيق كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق والمشتريات الحكومية، وتحفيز التواصل بين الجهات الحكومية والدولية، مع التركيز على دعم الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في القطاعات المالية والإدارية، والتدريب والتطوير وصولًا إلى التميز المؤسسي؛ إضافةً إلى تعزيز مسيرة كفاءة الإنفاق بالمملكة وإسهامات الجهات الحكومية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الفعّال، وإبراز منجزات شركاء النجاح من الجهات الحكومية، كما يسلط الضوء على رحلة ونتائج كفاءة الإنفاق التي شهدها القطاع الحكومي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030".
ويتضمن المنتدى مجموعة من الأنشطة؛ من بينها إقامة أكثر من 8 جلسات حوارية بمشاركة عدد من صنّاع القرار والخبراء، وتنظيم 12 ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح ملهمة من الجهات الحكومية، وإطلاق عدد من المبادرات، وعقد مجالس شراكة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات؛ كما يعرض المنتدى تجربة الهيئة عبر أجنحة تفاعلية إلى جانب إقامة معرض تفاعلي يضم أكثر من 15 جناحًا مخصصًا لشركاء النجاح من الجهات الحكومية.
ويشهد المنتدى إقامة تحدي الابتكار، بمشاركة أكثر من 120 متنافسًا، حيث يركّز على إيجاد حلول برمجية تمكّن الجهات الحكومية من تحديد التكاليف بدقة وتوقعها وتخصيصها للمقارنة المعيارية بين مشاريع القطاع الحكومي، إلى جانب عقد لقاءات مع أصحاب المعالي والسعادة، وتكريم فرق كفاءة الإنفاق المتميزة في الجهات الحكومية.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.
ودعت الهيئة أصحاب الاختصاص والمهتمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى عبر الرابط .