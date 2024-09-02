الرياض تستضيف منتدى "كفاءة الإنفاق" نوفمبر المقبل بحضور صناع القرار والخبراء

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان: "إن منتدى كفاءة الإنفاق يركّز من خلال الجلسات التي ستجمع صنّاع القرار والخبراء على تبادل المعرفة حول السبل المثلى لتحقيق كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق والمشتريات الحكومية، وتحفيز التواصل بين الجهات الحكومية والدولية، مع التركيز على دعم الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في القطاعات المالية والإدارية، والتدريب والتطوير وصولًا إلى التميز المؤسسي؛ إضافةً إلى تعزيز مسيرة كفاءة الإنفاق بالمملكة وإسهامات الجهات الحكومية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الفعّال، وإبراز منجزات شركاء النجاح من الجهات الحكومية، كما يسلط الضوء على رحلة ونتائج كفاءة الإنفاق التي شهدها القطاع الحكومي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030".