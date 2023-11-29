"التواصل الحضاري" يحصد جائزة الجامعة العربية في قطاع الشؤون الاجتماعية للمؤسسات الصديقة للأسرة

واستعرض المركز في مشاركته اهتمامه بالفنون واستهدافه للمبدعين والمبدعات من المهتمين بالجانب الأسري والثقافي في كافة مناطق المملكة بتوظيف الأعمال الإبداعية بشكل غير تقليدي في نشر القيم الوطنية وقيم التسامح والتعايش في شكل ورش عمل فنية نتج عنها لوحات تشكيلية ومنحوتات وأعمال للخط العربي وتصوير فوتوغرافي وإنتاج أفلام قصيرة؛ أسهمت في حماية النسيج المجتمعي، مستعرضًا أمثلة لاستطلاعات الرأي العام التي قدّمها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" كآراء المجتمع حول العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الخاصة بها، وجهود المملكة في ملف الحماية من العنف.